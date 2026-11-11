छठ पर घर पहुंचने की जद्दोजहद: पीडीडीयू जंक्शन पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं
छठ पूजा पर घर जाने की जद्दोजहद में हर कोई जुटा है। यही वजह है कि रेलवे स्टेशनों से लेकर बस स्टैंड तक यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में सीटें फुल हैं। ऐसे में गेट और टॉयलेट तक में बैठकर लोग सफर करने को मजबूर हैं।
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लोक आस्था के महापर्व छठ पर घर पहुंचने की जद्दोजहद के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्रियों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। त्योहार पर अपने घर पहुंचने की उम्मीद में स्टेशन पहुंचे यात्रियों को ट्रेनों में जगह पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों में सीटें तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही। यात्रियों को गेट, गलियारे और टॉयलेट के आसपास बैठकर सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
छठ पर्व पर बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में जाने वाले यात्रियों की भीड़ से स्टेशन पर दबाव बढ़ गया है। ट्रेनों के पहुंचते ही उनमें सवार होने के लिए यात्रियों की आपाधापी देखने को मिल रही है। परिवार, बच्चों और सामान के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सफर किसी चुनौती से कम नहीं है। भीड़ के चलते बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।
ट्रेनों के अंदर यात्रियों की संख्या बढ़ने से सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरवाजों पर लटककर यात्रा करने और गेट के पास बैठने से हादसों का खतरा बना हुआ है। वहीं, भारी भीड़ के बीच यात्रियों के सामान और बच्चों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है।
त्योहार पर रेलवे की तैयारियों की परीक्षा
छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों, अतिरिक्त कोच और भीड़ नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम की जरूरत है, ताकि लोगों को सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।
जंक्शन पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए प्रमुख रेल केंद्र है। ऐसे में छठ के दौरान यहां उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के साथ स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ प्रबंधन करना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
छठ पर अपनों के बीच पहुंचने की चाह में निकले यात्रियों का सफर फिलहाल भीड़, परेशानी और असुरक्षा के बीच गुजर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि त्योहार के इस बड़े यात्री दबाव के बीच रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के लिए कितनी प्रभावी व्यवस्था कर पा रहा है।