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चंदौली: प्लास्टिक फैक्टरी में देर रात लगी आग, मशीनों समेत लाखों का सामान राख; VIDEO

किशन चौबे

Updated Wed, 11 Nov 2026 12:12 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 12:12 PM IST







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मुगलसराय के औद्योगिक नगर में मंगलवार देर रात प्लास्टिक कबाड़ से दाना बनाने वाली फैक्टरी में आग लग गई। मुगलसराय और वाराणसी की दमकल टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। फैक्टरी की मशीनें और सामान जलकर राख हो गए। ... और पढ़ें

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