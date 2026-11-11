चंदौली: कुत्ते को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, पांच युवक घायल

चालक को सिर और हाथ में चोट

हादसे में चालक के सिर और हाथ के पंजे में चोट आई है। वहीं, वाहन में सवार अन्य चार युवकों को भी हल्की चोटें लगी हैं। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलने पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।



विधायक के काफिले में चलती है स्कॉर्पियो

बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के काफिले में चलती है। हादसे के बाद सड़क पर पलटी गाड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति सुरक्षित बताई जा रही है।