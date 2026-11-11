चंदौली: प्लास्टिक कबाड़ से दाना बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग, मशीनों समेत सब कुछ जलकर राख

दो जिलों से पहुंची दमकल की टीमें

स्थानीय लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद मुगलसराय और वाराणसी की दमकल टीमें मौके पर पहुंचीं। प्लास्टिक का कबाड़ और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। दमकल कर्मियों ने घंटों तक प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया।



मशीनें और फैक्टरी का सामान जलकर राख

हादसे में फैक्टरी की मशीनें और उसमें रखा सामान पूरी तरह जल गया। इससे भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, नुकसान का वास्तविक आकलन नहीं हो सका था। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।