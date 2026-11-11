Chandauli News: गैस सिलिंडर के लिए कीचड़ और गंदगी में घंटों इंतजार

विज्ञापन

सब्जी मंडी परिसर स्थित वितरण केंद्र पर उपभोक्ताओं की परेशानी गंदगी ने और बढ़ा दी है। परिसर में जगह-जगह कीचड़ और गंदा पानी जमा है। इससे उठने वाली दुर्गंध के बीच लोगों को सिलिंडर लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उपभोक्ता परवेज, सुनील कुमार, धर्मेंद्र, पवन कुमार और मोहम्मद अली ने बताया कि परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कीचड़ और गंदे पानी के कारण काफी परेशानी होती है। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। उन्होंने सफाई कराने और बैठने की समुचित व्यवस्था करने की मांग की।एजेंसी संचालक प्यारेलाल सोनकर ने बताया कि त्योहार के कारण उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई थी। कर्मचारियों की मदद से बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर राघवेंद्र कुमार ने कहा कि गैस सिलिंडर वितरण स्थल पर साफ-सफाई और स्वच्छता जरूरी है।