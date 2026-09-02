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चेतावनी बिंदु के बाद अब खतरे के निशान को छूने को आतुर हैं गंगा, VIDEO

Wed, 02 Sep 2026 09:06 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:06 PM IST
After crossing warning mark Ganga now poised to touch danger mark
बांधों से पानी छोड़ने और लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा उफान पर है। चेतावनी बिंदु पार करने के बाद अब गंगा खतरे के निशान को छूने को आतुर हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार की शाम 4 बजे तक जल स्तर 70.38 मीटर पर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान 71.262 मीटर से 88 सेमी कम है। पिछले चौबीस घंटे में 9 सेमी पानी चढ़ा है।
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