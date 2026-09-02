भूजल का दम घोंट रही लापरवाही: प्यास बुझाने वाले 15 से ज्यादा कुएं बने कूड़ाघर, संरक्षण से वंचित; लापरवाही भी

हमारे गांव का यह कुआं बुजुर्गों के जमाने का है, जिससे कभी पूरा गांव पानी पीता था। अब उचित रखरखाव न होने से यह जर्जर हो चुका है। प्रशासन और ग्राम प्रधान को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। - राकेश त्रिपाठी, पट्टी



कुएं केवल पानी पीने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इलाके के भूजल स्तर को रीचार्ज करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से 15 से ज्यादा कुओं को कूड़ा-कचरा डालकर पाटा जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। चौड़ीकरण में भी कुएं ध्वस्त कर दिए गए। - संजय तिवारी, नियामताबाद



एक तरफ जल संरक्षण के बड़े-बड़े दावे हो रहे हैं और दूसरी तरफ ऐतिहासिक जलस्रोतों को खत्म किया जा रहा है। पीडीडीयू जंक्शन के सामने के कुएं को खुलेआम सड़े फूल मालाओं और कूड़े से पाट दिया गया और अधिकारी जानकर अनजान बने हैं। - रवींद्र यादव, हनुमानपुर



स्टेशन के ठीक सामने का यह विशाल कुआं ऐतिहासिक है और इसमें बेहद खूबसूरत नक्काशीदार पत्थर लगे हैं। लेकिन देखरेख न होने के कारण लोग और आसपास के विक्रेता इसमें फूल-माला और कचरा फेंककर इसे पाट रहे हैं। अगर प्रशासन इसका सुंदरीकरण कराकर इसे संरक्षित करे, तो यह स्थल बेहद सुंदर दिखेगा और राहगीरों को पानी भी मिलेगा। - सागर गुप्ता, रविनगर