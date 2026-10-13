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बुलंदशहर: खुर्जा में मिशन शक्ति के तहत स्कूली स्काउटिंग छात्रों को सिखाये ट्रैफिक पुलिस के नियम

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:25 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:25 PM IST







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खुर्जा में मिशन शक्ति के तहत स्कूली स्काउटिंग छात्रों को सिखाये ट्रैफिक पुलिस के नियम। स्काउटिंग के छात्रों ने ट्रैफिक के नियम अनुसार एक साइड के वाहनों को रोककर दूसरी साइड के वाहनों को निकाला। स्काउटिंग छात्रों के साथ में इंस्पेक्टर क्राइम राजेश कुमार, ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिस भी मौजूद रही। ... और पढ़ें

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