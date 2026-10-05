{"_id":"6ac397433d9aef92e5091de1","slug":"video-police-raided-hotel-in-khurja-and-caught-three-couples-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"होटल पैराडाइज में पुलिस की छापेमारी, अर्धग्न हाल में मिले तीन जोड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के समीप स्थित होटल पैराडाइज में देह व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस ने औचक छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही होटल में हड़कंप मच गया और संचालक मौके से फरार हो गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के कमरों से तीन प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक व अर्धग्न हालत में हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।

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