कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर 'छोटी काशी' अनूपशहर में गंगा की रेती पर आस्था का एक अलग ही शहर बस गया है। दूर से ही नजर आ रही इस भव्य तंबुओं की नगरी को बसाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने इस बार 72 लाख रुपये का बजट खर्च किया है। करीब 40 बीघा क्षेत्रफल में फैले इस मेला परिसर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं।

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मेले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे परिसर को 10 से अधिक अलग-अलग ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक महत्व को देखते हुए इन सभी ब्लॉकों के नाम भारत की पवित्र व सुप्रसिद्ध नदियों— जैसे अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि के नाम पर रखे गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में टेंट लगाने का जिम्मा आगरा के श्री गणेश टेंट हाउस को सौंपा गया है, जिसने अधिकारियों के लिए विशेष वीआईपी टेंट और मेले की भव्यता बढ़ाने के लिए दो आकर्षक सजावटी प्रवेश द्वार भी तैयार किए हैं।सौंदर्यीकरण के साथ-साथ इस बार मेले में 'वोकल फॉर लोकल' की अनूठी झलक भी देखने को मिल रही है। मेला परिसर में चार प्रमुख चौराहे विकसित किए गए हैं, जिनकी सजावट में अनूपशहर के स्थानीय कुम्हारों द्वारा तैयार किए गए कलात्मक मटकों और गमलों का इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी की यह कारीगरी पूरे मेला क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगा रही है।स्नान पर्व पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा का कड़ा खाका तैयार किया है। गंगा घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है और जहां जल स्तर गहरा है, वहां श्रद्धालुओं को सतर्क करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। मेले की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए जगह-जगह ऊंचे वॉच टावर स्थापित किए गए हैं, वहीं असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, शहर और मेला क्षेत्र को जाम से मुक्त रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं।