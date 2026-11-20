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कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर 'छोटी काशी' अनूपशहर में गंगा की रेती पर आस्था का एक अलग ही शहर बस गया है। दूर से ही नजर आ रही इस भव्य तंबुओं की नगरी को बसाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने इस बार 72 लाख रुपये का बजट खर्च किया है। करीब 40 बीघा क्षेत्रफल में फैले इस मेला परिसर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं।

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