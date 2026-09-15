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यूपी: बुलंदशहर में सीएम योगी के आगमन को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां, डीएम और एसएसपी ने दिए निर्देश

अनुज कुमार

Updated Tue, 15 Sep 2026 02:09 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 02:09 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचेंगे। वे दिवंगत विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रानऊ स्थित अवंतिका फार्म हाउस में होगा, जिसके पास हेलीपैड बनाया गया है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम और एसएसपी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ... और पढ़ें

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