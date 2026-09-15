यूपी: सीएम योगी आज बुलंदशहर में, अनिल शर्मा के परिजनों से मिलेंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचेंगे। वे दिवंगत विधायक और पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं।

यह कार्यक्रम रानऊ स्थित अवंतिका फॉर्म हाउस में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। फॉर्म हाउस के ठीक बराबर में एक विशेष हेलीपैड का निर्माण किया गया है। यह हेलीपैड मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है।

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जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। वे सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।