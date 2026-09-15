इंजीनियर्स डे विशेष: जिगर-जॉली से रोलर हेड तक, इंजीनियरिंग ने बदल दी खुर्जा के पॉटरी उद्योग की तस्वीर

मशीन से बाजारों तक पहुंची इंजीनियरिंग

तकनीक का असर पॉटरी की डिजाइनिंग और बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर आधारित डिजाइनिंग और उडी तकनीक से नए उत्पादों के डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। पॉटरी एसोसिएशन की ओर से 3डी मशीन भी लगाई गई है। इसके जरिए डिजाइन के सैंपल तैयार कर कंपनियों को दिखाए जाते हैं। वहीं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खुर्जा के पॉटरी उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। खुर्जा निवासी निशांत बताते हैं कि वह पॉटरी उद्योग से कप सेट और अन्य सिरेमिक उत्पाद खरीदकर ऑनलाइन बेचते हैं। उनके अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर बैठे नए ग्राहकों तक पहुंचना आसान हुआ है। इस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मशीनों और उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव आया, तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने डिजाइनिंग और नए उत्पाद तैयार करने के तरीके को बदला।