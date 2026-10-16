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बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 10 साल के मासूम की मौत

Digvijay Singh

Updated Fri, 16 Oct 2026 09:38 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 09:38 PM IST







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अनूपशहर में शुक्रवार शाम गंगा पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनूपशहर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 10 वर्षीय पिंटू पुत्र महेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ... और पढ़ें

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