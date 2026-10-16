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हादसा, साजिश या आत्महत्या? बुलंदशहर में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, सिर पर चोट के निशान; मोबाइल से खुलेगा राज

Fri, 16 Oct 2026 01:18 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 01:18 PM IST
सार

बुलंदशहर में सैदपुर रोड पर रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हो गई है। कोतवाली पुलिस और पीआरवी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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stir caused in Bulandshahr after body of young man found near railway tracks on Saidpur Road
रेलवे ट्रैक पर मिला शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुलावठी थाना क्षेत्र में सैदपुर रोड पर रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय अफरोज के रूप में हुई है, जो मेहरबानपुरा का निवासी था। उसके सिर पर खून और शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं।

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यह घटना गुलावठी थाना क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे शव देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और पीआरवी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। मृतक के पिता का नाम हशमत अली बताया गया है। 
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पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। रेलवे ट्रैक के किनारे ही मृतक का मोबाइल फोन सुरक्षित हालत में मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन को भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है।
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पुलिस की प्रारंभिक जांच
पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इसे एक हादसे के तौर पर देख रही है। हालांकि, शरीर पर मिले चोट के निशान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा।


परिजनों से पूछताछ
पुलिस ने मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की है। परिजनों से अफरोज की दिनचर्या और किसी से विवाद के बारे में जानकारी ली गई है। पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मौत के असल कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

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