बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली-बदायूं हाईवे पर ईको पेड़ से टकराई, पांच लोगों की मौत, तीन घायल

दिल्ली-बदायूं हाईवे पर नरोरा थाना क्षेत्र के रतनपुर खेड़िया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कासगंज से बेलोन दर्शन के लिए जा रही एक ईको गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में एक मासूम बच्ची सहित पांच लोगों की जान चली गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक मासूम बच्ची शामिल हैं।

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घायलों में ललिता (25), बबीता (10) और प्रगति (8) शामिल हैं। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को सीएचसी डिबाई पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। तीन घायलों का सीएचसी पर उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह हादसा थाना नरौरा कोतवाली क्षेत्र में हुआ। विज्ञापन



वैन में कुल आठ लोग थे सवार

यह परिवार कासगंज जनपद के थाना सिढ़पुरा के गांव दहेली बुजुर्ग का निवासी था। ईको वैन में कुल 8 लोग सवार थे। वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। ललिता पत्नी लोकेंद्र ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। वे कासगंज से बेलोन में दर्शन करने के लिए आए थे। घायलों में ललिता (25), बबीता (10) और प्रगति (8) शामिल हैं। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को सीएचसी डिबाई पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। तीन घायलों का सीएचसी पर उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह हादसा थाना नरौरा कोतवाली क्षेत्र में हुआ।यह परिवार कासगंज जनपद के थाना सिढ़पुरा के गांव दहेली बुजुर्ग का निवासी था। ईको वैन में कुल 8 लोग सवार थे। वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। ललिता पत्नी लोकेंद्र ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। वे कासगंज से बेलोन में दर्शन करने के लिए आए थे।

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