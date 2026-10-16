गंगा पुल पर दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 10 साल के मासूम की मौत; माता-पिता और बाबा गंभीर

अनूपशहर में शुक्रवार शाम गंगा पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनूपशहर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 10 वर्षीय पिंटू पुत्र महेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता महेश चंद्र, मां सरोज और बाबा राजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मासूम अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। हादसे के बाद गंगा पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही।

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गांव सिरोरा बांगर निवासी महेश चंद्र अपनी पत्नी सरोज, बेटे पिंटू (10) और पिता राजपाल के साथ दीपपुर गांव में अपनी साली प्रीति के घर आयोजित गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शाम करीब 7:30 बजे पूरा परिवार एक ही मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। मृतक की मां का कहना है कि जैसे ही वे अनूपशहर गंगा पुल के बीच पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक नीचे गिर पड़ी और सड़क पर घिसटती चली गई। हादसे में मासूम पिंटू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत एंबुलेंस बुलाई और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूपशहर भिजवाया। सीएचसी के डॉक्टरों ने तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बुलंदशहर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने मशक्कत कर गंगा पुल पर लगा जाम खुलवाया और यातायात सुचारू कराया।सड़क हादसे का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रित किया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -