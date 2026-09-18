{"_id":"6aad143fd69492324f037d9d","slug":"video-60-year-old-man-dies-a-tragic-death-after-suffering-an-electric-shock-family-devastated-mourning-grips-household-in-bulandshahr-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"करंट की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत, परिजनों का बुरा हाल, घर में पसरा मातम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करंट की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत, परिजनों का बुरा हाल, घर में पसरा मातम

Digvijay Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 04:06 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 04:06 PM IST







Link Copied



बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजली का काम करते समय एक 60 वर्षीय वृद्ध की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। यह घटना मुरारी नगर विष्णु नगर कॉलोनी में उनके अपने घर पर हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन