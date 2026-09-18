बुलंदशहर: करंट की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत, परिजनों का बुरा हाल, घर में पसरा मातम
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST
सार
बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजली का काम करते समय एक 60 वर्षीय वृद्ध की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। यह घटना मुरारी नगर विष्णु नगर कॉलोनी में उनके अपने घर पर हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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विस्तार
बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजली का काम करते समय एक 60 वर्षीय वृद्ध की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। यह घटना मुरारी नगर विष्णु नगर कॉलोनी में उनके अपने घर पर हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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मृतक की पहचान देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह 60 वर्ष के थे और अपने घर पर बिजली के तारों की मरम्मत कर रहे थे। अचानक उन्हें तेज करंट का झटका लगा। करंट लगते ही देवेंद्र सिंह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने तुरंत उन्हें उठाया और बिना देर किए खुर्जा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद देवेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है और हर कोई स्तब्ध है।
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यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। देवेंद्र सिंह अपने घर के एक कमरे में बिजली के तार ठीक कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने शायद मुख्य स्विच बंद करना भूल गए थे, जिससे यह हादसा हुआ। अचानक बिजली का तेज झटका लगने से वह संभल नहीं पाए और वहीं गिर पड़े। उनकी चीखने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि देवेंद्र सिंह जमीन पर बेसुध पड़े थे और उनकी हालत गंभीर लग रही थी।
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पुलिस जांच और परिजनों का हाल
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि देवेंद्र सिंह अक्सर घर के छोटे-मोटे बिजली के काम खुद ही कर लेते थे। परिवार में उनकी मौत से गहरा सदमा पहुंचा है और वे गहरे शोक में डूबे हैं। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।
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