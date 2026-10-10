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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   11 people from two sides arrested in Bulandshahar dispute

बुलंदशहर: बच्चों का खेल बन गया खूनी संघर्ष, दो पक्ष के 11 लोग गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 10:42 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:42 PM IST
11 people from two sides arrested in Bulandshahar dispute
पहासू थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में शुक्रवार को बच्चों के खेल के दौरान हुआ विवाद धीरे-धीरे दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से पथराव किया गया, जिसमें तीन लोग चोटिल भी हो गए। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया।
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