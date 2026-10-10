बुलंदशहर: बच्चों का खेल बन गया खूनी संघर्ष, दो पक्ष के 11 लोग गिरफ्तार

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पहासू थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में शुक्रवार को बच्चों के खेल के दौरान हुआ विवाद धीरे-धीरे दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से पथराव किया गया, जिसमें तीन लोग चोटिल भी हो गए। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया।

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