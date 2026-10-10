Bulandshahar News: नवरात्र आज से, 10 दिनों तक होगी मां शक्ति की आराधना

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पंडित कैलाश शर्मा ने बताया कि इस बार नवरात्र का रविवार से प्रारंभ हो रहा है। माता रानी गजराज पर सवार होकर आ रही हैं। यह शुभ संयोग देने वाला माना जाता है। नवरात्र इस बार 10 दिनों तक चलेगें। इस बीच सप्तमी दो दिन की रहेगी।पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन घर में कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन रविवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके बाद आसन लगाकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर रखें। उसके बाद वस्त्र, चुनरी, फूल माला से मां का शृंगार करें। चौकी के सामने कलश स्थापित कर उसमें जौ बोएं। फल और मिठाई से माता रानी को भोग लगाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना करें।ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह 4:15 से 5:05 बजे तकशुभ मुहूर्त सुबह 06:19 बजे से 10:12 बजे तकअभिजीत मुहूर्त 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगाशारदीय नवरात्र के एक दिन पहले शनिवार को जिले की सड़कों पर मां भगवती के जयकारे गूंजते रहे। शनिवार को पूरे दिन दिल्ली कालका मंदिर से मां की जोत लेकर श्रद्धालुओं के लौटने का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालु रंग-गुलाल उड़ाते और डीजे पर झूमते हुए गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे।रविवार को प्रथम शारदीय नवरात्र के दौरान लाई गई मां की जोत को मंदिरों व घरों में स्थापित किया जाएगा। माता की जोत लाने वालों में बच्चे, युवा और महिला-पुरुष शामिल रहे। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवादार भी जगह-जगह शिविर लगाकर प्रसाद ग्रहण कराने में जुटे रहे।