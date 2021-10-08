Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   city news

Budaun News: सिटी में आज

Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
city news
ताइक्वांडो चैंपियनशिप : जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से 18वीं बदायूं डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन जीलॉट पब्लिक स्कूल के इंडोर हॉल में सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन

स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन

- विकास खंड अंबियापुर क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर में बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर सुबह 10:00 बजे से।
- श्रीरामलीला : अलापुर में हो रही रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।
- आदर्श रामलीला क्लब खंडवा उघैती के अंतर्गत रामलीला का शुभारंभ रात 8:00 बजे से।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed