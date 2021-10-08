Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
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ताइक्वांडो चैंपियनशिप : जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से 18वीं बदायूं डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन जीलॉट पब्लिक स्कूल के इंडोर हॉल में सुबह 10 बजे से।
स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।
- विकास खंड अंबियापुर क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर में बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर सुबह 10:00 बजे से।
- श्रीरामलीला : अलापुर में हो रही रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।
- आदर्श रामलीला क्लब खंडवा उघैती के अंतर्गत रामलीला का शुभारंभ रात 8:00 बजे से।
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स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।
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- विकास खंड अंबियापुर क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर में बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर सुबह 10:00 बजे से।
- श्रीरामलीला : अलापुर में हो रही रामलीला में श्रीराम जन्म की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।
- आदर्श रामलीला क्लब खंडवा उघैती के अंतर्गत रामलीला का शुभारंभ रात 8:00 बजे से।