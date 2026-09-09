Budaun News: सिटी में आज

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- जगत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह दस बजे से।

-बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह आठ बजे से।

-सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से। --

स्वास्थ्य शिविर : म्याऊं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।