Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:05 AM IST
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स्वास्थ्य शिविर : म्याऊं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।
- जगत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह दस बजे से।
-बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह आठ बजे से।
-सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।
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- जगत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह दस बजे से।
-बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह आठ बजे से।
-सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।