बदायूं: सराफा व्यापारी के घर में आग लगने से घरेलू सामान जला, परिवार ने खिड़की तोड़कर बचाई जान

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बदायूं के कस्बा बिनावर में शनिवार तड़के करीब तीन बजे सराफा व्यापारी अतुल गुप्ता के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने और धुआं भरने से घर में सो रहे अतुल गुप्ता, उनकी पत्नी और दो बच्चे फंस गए। व्यापारी ने किसी तरह कमरे की खिड़की तोड़ी और बाहर निकलकर अपनी व पत्नी सहित दो बच्चों की जान बचाई। पीड़ित ने बताया कि आग से काफी घरेलू सामान जलकर राख हो गया।

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