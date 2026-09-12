बदायूं: सड़क किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़कर जेवर-नकदी चोरी, रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बदायूं-बरेली मार्ग पर दास डिग्री कॉलेज के सामने खड़ी कार का शीशा तोड़कर चोर जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनदहाड़े व्यस्त इलाके में हुई वारदात ने पुलिस की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी शेख दिलावर हुसैन के अनुसार, वह अपने कारीगर शिरफराज और चालक आरिफ के साथ कार से बदायूं से मेरठ जा रहे थे। 10 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजकर 40 मिनट पर भूख लगने पर उन्होंने नवादा स्थित दास डिग्री कॉलेज के सामने कार रोक दी। तीनों पास की बिरयानी की दुकान पर खाना खाने चले गए।खाना खाने के बाद जब वह वापस कार के पास पहुंचे तो पीछे की तरफ का शीशा टूटा मिला। कार के अंदर रखा सामान बिखरा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, अज्ञात चोर कार में रखे जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। चोरी गए जेवरों का वजन और नकदी की रकम फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।