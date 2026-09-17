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बदायूं: चालन प्रशिक्षण केंद्र से करें चार सप्ताह का कोर्स, प्रमाणपत्र से ही बन जाएगा डीएल

Mukesh Kumar

Updated Thu, 17 Sep 2026 05:09 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 05:09 PM IST







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बदायूं में प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) ने डीएल बनवाने के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब वाहन चालक मोटर व्हीकल कोर्स पूरा कर इसके प्रमाणपत्र से सीधे डीएल प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें अलग से परीक्षा नहीं देना होगी। ... और पढ़ें

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