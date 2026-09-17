बदायूं: सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन, कई लोगों ने किया महादान

'सेवा भाजपा की कार्य संस्कृति का हिस्सा'

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि सेवा भाजपा की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जिलेभर में विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा का संदेश पहुंचाया जा रहा है। सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे पुनीत कार्यों में आगे बढ़कर सहभागी बनना चाहिए।



बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि सेवा और सहयोग की भावना समाज को मजबूत बनाती है। रक्तदान शिविर के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने मानवता की सेवा का संदेश दिया है। पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान जनसेवा को समर्पित है। रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।