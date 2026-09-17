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बदायूं में आंधी-बारिश: पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित, धान की फसल को नुकसान

Mukesh Kumar

Updated Thu, 17 Sep 2026 01:11 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 01:11 PM IST







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बदायूं जिले में बृहस्पतिवार सुबह आंधी-बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। बगरैन-बिसौली और दबतोरी-सिरौली मार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति भी बाधित हुई। कई इलाकों में धान की फसल खेतों में गिर गई। ... और पढ़ें

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