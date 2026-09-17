काम की खबर: एडीटीसी से करें चार सप्ताह का कोर्स, प्रमाणपत्र से ही बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

इतनी है कोर्स की फीस

उन्होंने बताया कि लाइट मोटर व्हीकल कोर्स छह हजार रुपये और मीडियम व हैवी मोटर व्हीकल कोर्स के लिए वाहन चालक को दस हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यह सरकारी की ओर से घोषित जीएसटी सहित फीस है। इनके अलावा ट्रैफिक सिस्टम को समझने और हर मार्ग पर गाड़ी चलाने के संबंध में बारीकियां समझने के लिए पांच अन्य कोर्स भी संचालित हो रहे हैं। इसमें व्हीकल मैकेनिज्म एंड मेंटीनेंस, फ्यूल इफिसियंसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए एक हजार रुपये, ट्रैफिक एजुकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, रोड रेज व स्ट्रीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पांच हजार रुपये, रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स के लिए एक हजार रुपये, फायर हजार्ड ट्रेनिंग ऑन व्हीकल कोर्स के लिए पांच हजार और ट्रेनिंग दि ट्रेनर कोर्स करने के लिए 10 हजार रुपये की फीस है। शुरूआत के दो कोर्स छोड़कर अन्य पांच कोर्स दो से छह दिन में पूरे हो जाएंगे।



इधर, एआरटीओ हरिओम ने बताया कि एडीटीसी में संचालित कोर्स राज्य सरकार के निर्देश पर ही संचालित कराए जा रहे हैं ताकि वाहन चालकों को ड्राइविंग सहित ट्रैफिक मैनेजमेंट की बारीकियों की समझ हो सके। एडीटीसी की रिपोर्ट ऑनलाइन आने के बाद ही वाहन चालक का डीएल जारी होता है। एक बार फेल होने पर संबंधित को कुछ समय बाद दूसरा मौका भी दिया जाता है।