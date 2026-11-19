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बिजनौर: प्रतिबंध के बावजूद एसडीएम कार्यालय के बाहर चार दिन से धरने पर डटे भाकियू कार्यकर्ता, हटाने के आदेश पर बढ़ा असंतोष
बिजनौर के धामपुर में एसडीएम कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता चार दिन से अपनी मांगों के समाधान के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तहसील प्रशासन ने एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार परिसर में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के लिए नहटौर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास सिंचाई विभाग की जमीन चिन्हित की है और वहीं धरना देने को कहा है। एसडीएम प्रिंस कुमार ने धरनास्थल पर बजाई जा रही रागिनी और डीजे बंद करा दिए। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है और राजस्व विभाग की टीम जांच कर रही है। एसडीएम के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। नहटौर नगर क्षेत्र के अध्यक्ष रिंकू राठी ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, कार्यकर्ता धरना जारी रखेंगे। उन्होंने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी मामले से अवगत कराने की बात कही।
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