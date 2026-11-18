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गांव महमूद नशो से थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव नगला में मंगलवार को बरात गई थी। बताया गया कि बरात में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शादी समारोह से घर लौटने के बाद बच्चों के विवाद को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे उनके परिजनों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। गाली-गलौज के बाद में दोनों पक्षों में पथराव हुआ। इस दौरान अवैध तमंचों से तीन राउंड फायरिंग भी हुई। पैर में गोली लगने से फैजान और पथराव में नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया।सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस के पहुंचने पर दोनों पक्ष एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। बाद में पुलिस ने घायल फैजान और नावेद को उपचार के लिए सीएचसी चांदपुर भेजा। जहां से चिकित्सकों ने दोनों गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश की लेकिन कई आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में उपनिरीक्षक सागर सिंह की तहरीर पर प्रथम पक्ष के कासिम, नवेद, मुशीर, नदीम, नसीम और दूसरे पक्ष के फैजान, अलताब, अमन, नावेद, इकरार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।