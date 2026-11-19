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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 19 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 19-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:03 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: खाटूश्याम दर्शन करने गए प्रॉपर्टी डीलर के घर में चोरीTheft at the home of a property dealer who had gone to visit Khatu Shyam और पढ़ें
01:02 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: रेलवे हॉल्ट पर कक्ष में घुसकर टिकट वितरक पर चाकू से किया हमलाEntered a room at a railway halt and attacked the ticket clerk with a knife और पढ़ें
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01:02 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: सौरभ की गैर इरातदन हत्या में तीन गिरफ्तार, न्यायालय से जमानत मिलीThree arrested in connection with the culpable homicide (not amounting to murder) of Saurabh; granted bail by the court. और पढ़ें
01:01 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: क्षमता 61 की और बस के अंदर मिलीं 125 सवारीRs 7.40 lakh swindled under the pretext of providing cheap gold और पढ़ें
12:59 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर 7.40 लाख रुपये ठगेRs 7.40 lakh swindled under the pretext of providing cheap gold और पढ़ें
12:59 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: जनता वैदिक कॉलेज की टीम बनी ओवरऑल चैंपियनJanata Vedic College team emerged as the overall champion और पढ़ें
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12:58 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: ट्रेन में एक माह के बच्चे की तबीयत बिगड़ी, मौतOne-month-old baby's health deteriorates on train; dies और पढ़ें
12:57 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: अंडरपास में जलभराव, ऊपर चढ़कर एक्सप्रेसवे पार कर रहे किसान की हादसे में मौतFarmer dies in accident while crossing expressway after climbing up from a waterlogged underpass और पढ़ें
12:56 AM, 19-Nov-2026
Baghpat News: गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली का आरोप, शिकायतों का भी फर्जी निस्तारण हो रहाAllegations of under-weighing at sugarcane procurement centers; complaints are also being disposed of in a sham manner. और पढ़ें
12:56 AM, 19-Nov-2026