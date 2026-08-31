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बिजनौर: मौजमपुर तुलसी में गोवंश के अवशेष मिले, पुलिस ने शुरू की जांच

Mohd Mustakim

Updated Mon, 31 Aug 2026 03:36 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 03:36 PM IST







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नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव मौजमपुर तुलसी में सोमवार को खेत में गोवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा हो गया। सूचना पर थाना प्रभारी अमित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। ग्रामीणों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। ... और पढ़ें

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