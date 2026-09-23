Bijnor News: दंपती के विवाद में दरोगा ने युवक को डरा-धमकाकर 21 हजार लिए

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काशीपुर जनपद के गांव मिस्सरवाला निवासी सुहैल अब्बास ने वाीडियो जारी कर आरोप लगाए हैं, इसके साथ ही शिकायती पत्र भी अधिकारियों को प्रेषित किए। आरोप लगाया कि उसकी पत्नी फेजी परवीन कुछ दिन पहले मायके चली गई थी। 18 सितंबर पत्नी को लेने के लिए जोगीरम्पुरी स्थित दरगाह पहुंचा। जहां कहासुनी के बाद पत्नी ने नगीना देहात थाने में उसके खिलाफ तहरीर दे दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे थाने बुलाया और दरोगा बादशाह खान ने गाली-गलौज करते हुए रातभर बैठाए रखा। अगले दिन चालान कर एसडीएम न्यायालय भेजा गया, जहां उसकी जमानत हो गई। आरोप है कि जमानत के बाद दो सिपाही उसे दोबारा थाने ले गए और दरोगा के कमरे में ले जाकर रुपये की मांग की गई। मना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। उसने आरोप लगाया कि उससे सात हजार रुपये नकद और 12 हजार रुपये ऑनलाइन अनस के क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कराए। घर जाने के बाद भी दो हजार रुपये ऑनलाइन लिए गए।वर्जन::मामले की जांच एएसपी देहात को सौंपी गई है। जांच में अगर आरोप सत्य पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ....केके बिश्नोई, एसपी