रेडक्रास सोसायटी ने वृद्धाश्रम में दी 25 कुर्सी, VIDEO

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इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बृहस्पतिवार को गोपीगंज स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों के लिए 25 कुर्सी प्रदान की गई। वृद्धों को कुर्सी प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने सहयोग किया। सचिव डॉ. भारतेन्दु द्विवेदी ने कहा कि वृद्धों की सेवा से हमें आत्म संतुष्टि प्राप्त हो रही है। वृद्ध जनों को शासन की योजना का भी लाभ प्राप्त करना चाहिए। कोषाध्यक्ष हरेंद्र प्रताप सिंह ने रेड क्रॉस के उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। वृद्ध आश्रम के संयोजक प्रदोष पंडा ने रेड क्रॉस के इस कार्य की सराहना की। मौके पर अरविंद भट्टाचार्य, नरेन्द्र नाथ पांडेय, राकेश कुमार वर्मा, अभय कुमार श्रीवास्तव, कमल कुमार आदि रहे।

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