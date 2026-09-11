Bhadohi News: सड़क पर रफ्तार का शौक, हेलमेट से परहेज, एक माह में 4767 चालान

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इनमें करीब 90 फीसदी बाइक चालक होते हैं। जिले की तमाम सड़कों पर अक्सर बाइक सवारों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले सामने आते हैं। हेलमेट न लगाने से उनके सिर में कई बार गंभीर इंजरी भी हो जाती है। चिंता की बात यह है कि सबसे अधिक युवा इसके शिकार हो रहे हैं। प्रयासों के बाद भी युवाओं के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। विज्ञापन

हेलमेट लगाने में महिलाएं आगे, केवल 45 का कटा चालान

बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों में युवाओं की ओर से लापरवाही तो बरती जा रही है, लेकिन महिलाएं इसका पालन कर रही हैं। पूरे माह के दौरान बिना हेलमेट के 4767 चालान हुए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 45 महिलाओं का चालान बिना हेलमेट पहनने पर किया गया है। इस बीच मोबाइल से बात कर बाइक चलाने वाले 43 लोगों का चालान किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन



अगस्त 2026 में यातायात चालान

कुल चालान : 7081

बाइक : 6584

चार पहिया : 497

बिना हेलमेट : 4767

मोबाइल से बात : 43

युवाओं में हेलमेट न लगाना एक बड़ी समस्या है। कई तो ऐसे होते हैं, जो हेलमेट तो लिए होते हैं, लेकिन लगाते नहीं है। इससे कुल चालान में हेलमेट न लगाने के चालान सबसे अधिक हुए है। अगस्त में 3214 युवाओं का बिना हेलमेट लगाने पर चालान हुआ है। इस मामले में महिलाओं का आंकड़ा काफी कम है। पूरे माह में केवल 45 महिलाओं का ही बिना हेलमेट लगाने पर चालान किया गया है। - राकेश सिंह, यातायात प्रभारी इनमें करीब 90 फीसदी बाइक चालक होते हैं। जिले की तमाम सड़कों पर अक्सर बाइक सवारों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले सामने आते हैं। हेलमेट न लगाने से उनके सिर में कई बार गंभीर इंजरी भी हो जाती है। चिंता की बात यह है कि सबसे अधिक युवा इसके शिकार हो रहे हैं। प्रयासों के बाद भी युवाओं के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है।हेलमेट लगाने में महिलाएं आगे, केवल 45 का कटा चालानबिना हेलमेट वाहन चलाने वालों में युवाओं की ओर से लापरवाही तो बरती जा रही है, लेकिन महिलाएं इसका पालन कर रही हैं। पूरे माह के दौरान बिना हेलमेट के 4767 चालान हुए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 45 महिलाओं का चालान बिना हेलमेट पहनने पर किया गया है। इस बीच मोबाइल से बात कर बाइक चलाने वाले 43 लोगों का चालान किया गया है।अगस्त 2026 में यातायात चालानकुल चालान : 7081बाइक : 6584चार पहिया : 497बिना हेलमेट : 4767मोबाइल से बात : 43युवाओं में हेलमेट न लगाना एक बड़ी समस्या है। कई तो ऐसे होते हैं, जो हेलमेट तो लिए होते हैं, लेकिन लगाते नहीं है। इससे कुल चालान में हेलमेट न लगाने के चालान सबसे अधिक हुए है। अगस्त में 3214 युवाओं का बिना हेलमेट लगाने पर चालान हुआ है। इस मामले में महिलाओं का आंकड़ा काफी कम है। पूरे माह में केवल 45 महिलाओं का ही बिना हेलमेट लगाने पर चालान किया गया है। - राकेश सिंह, यातायात प्रभारी

ज्ञानपुर। जिले में युवाओं की मनमानी भारी पड़ रही है। निर्देशों के बाद भी बिना हेलमेट वाहन चलाने के साथ ही ओवरस्पीड बाइकिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल अगस्त महीने में यातायात विभाग की टीम ने कुल 7081 चालान किए हैं। इनमें 6584 चालान केवल बाइक के हैं। इसमें से बिना हेलमेट के 4767 और ओवरस्पीड के 789 चालान काटे गए हैं। बिना हेलमेट के चालान में 20 से 40 वर्ष के बीच के युवाओं की संख्या करीब 3214 है। ओवर स्पीड और बिना हेलमेट वाहन चलाना युवाओं का पैशन बनता जा रहा है, जिससे उनकी जान पर बन जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन न सिर्फ विभाग के लिए चिंता का विषय है, बल्कि नियमों का पालन न करने वाले अपनी जान से भी खिलवाड़ करते हैं। अगस्त माह में यातायात विभाग की टीम ने कुल 7081 वाहनों का चालान किया है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो विभाग हर दिन करीब 235 से 236 लोगों का चालान कर रहा है।