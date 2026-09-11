Bhadohi News: विवाहिता की मौत में आरोपी पति गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:54 AM IST
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सर्रोई। भदोही कोतवाली क्षेत्र के परगासपुर में करीब 10 दिन पूर्व विवाहिता की मौत मामले में पुलिस ने पति मंगलम पांडेय को बृहपतिवार को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पिता नंदन तिवारी, जो खेम्हईपुर, असनाव बाजार के निवासी हैं, ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी प्रगति की शादी 25 नवंबर 2024 को प्रगासपुर निवासी मंगलम पांडेय से हुई थी। शादी में पर्याप्त दहेज देने के बावजूद, सास साधना देवी और देवर आदर्श पांडेय कथित तौर पर कम दहेज का ताना मारते हुए प्रगति को प्रताड़ित और मारपीट करते थे। आरोप लगाया कि 30 अगस्त को सूचना दी गई कि प्रगति ने फंदे से लटककर जान दे दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। विवेचना में पति का नाम भी सामने आया। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है।
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