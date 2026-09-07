नियुक्ति, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और अंक बढ़ाने के नाम पर बनाता था निशाना; VIDEO

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ज्ञानपुर जिले की पुलिस ने सोमवार को साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई किया। भदोही का बीएसए अधिकारी बनकर अभ्यर्थियों से नियुक्ति, फर्जी ज्वाइनिंग और अंक बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले शातिर अंर्तजनपदीय ठग राम सिंह यादव निवासी बंदीपट्टी सरायममरेज प्रयागराज को दुर्गागंज तिराहे से गिरफ्तार किया। उसके पास से कई जरूरी कागजात बरामद हुए। पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया।

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