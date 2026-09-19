Bhadohi News: इग्नू में प्रवेश के लिए 30 सितंबर तक माैका
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश न लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय ने सर्टिफिकेट एवं सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य अधिसूचित कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र के समन्वयक डॉ. विपुल कुमार ने बताया कि केएनयू स्थित अध्ययन केंद्र से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन