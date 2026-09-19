Bhadohi News: अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेसजनों ने सौंपा ज्ञापन

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पत्रक में बताया गया कि रोजाना शाम होते ही बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। हर 20 मिनट बाद ट्रिपिंग की समस्या रात 11 बजे तक बनी रहती है। इससे बिजली से चलने वाले उपकरण भी खराब हो रहे हैं। रात में बार-बार आपूर्ति बंद होने से छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस दौरान एजाज अली, आरिफ अंसारी, नागेश अग्रहरि आदि मौजूद रहे। संवाद

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नगर में अघोषित बिजली कटौती नहीं रुक रही है। दिन-रात हो रही कटौती से लोग परेशान हैं। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल माबूद खान के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी गोपीगंज को ज्ञापन सौपकर बिजली आपूर्ति ठीक करने की मांग की।