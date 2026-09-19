Bhadohi News: 332 वाहनों का चालान, 3.44 लाख जुर्माना वसूला

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शुक्रवार को वाहनों की जांच के लिए अभियान अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफकार्रवाई की गई। जांच के दौरान 210 दो पहिया और 122 चार पहिया सहित कुल 332 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही तीन लाख 44 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। यातायात प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियावां, भदोही, औराई में अभियान चलाया गया।