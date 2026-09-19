Bhadohi News: केएनयू में छात्रों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों ने छात्रों को क्विज में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राममूर्ति ने कहा कि यह समाज के लिए दुख की बात है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी नशे की चपेट में आ रहे हैं।कार्यक्रम अधिकारी डॉ. लता ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे दोस्तों से दूरी बनाएं जो नशा करते हैं। वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्रीश कुमार उपाध्याय ने नशा मुक्त अभियान की तारीफ की।