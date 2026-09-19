Bhadohi News: जयकारों से गूंजा मां काली का दरबार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:22 AM IST
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नगर स्थित हरिहरनाथ मंदिर परिसर में विराजमान मां काली देवी का शुक्रवार की सुबह साप्ताहिक शृंगार किया गया। विधि-विधान से मां का अभिषेक कर नवीन वस्त्र और फूलों की माला से शृंगार किया गया। सिंदूर, काजल और चुनरी से मां की अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। भक्तों ने मां के जयकारे लगाए। भक्तों के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस दौरान ब्रह्मजीत शुक्ला, कल्लू तिवारी, उमेश पटेल आदि मौजूद रहे। संवाद
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