Bhadohi News: जयकारों से गूंजा मां काली का दरबार

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नगर स्थित हरिहरनाथ मंदिर परिसर में विराजमान मां काली देवी का शुक्रवार की सुबह साप्ताहिक शृंगार किया गया। विधि-विधान से मां का अभिषेक कर नवीन वस्त्र और फूलों की माला से शृंगार किया गया। सिंदूर, काजल और चुनरी से मां की अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। भक्तों ने मां के जयकारे लगाए। भक्तों के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस दौरान ब्रह्मजीत शुक्ला, कल्लू तिवारी, उमेश पटेल आदि मौजूद रहे।