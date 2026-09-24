अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, VIDEO

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भदोही कोतवाली क्षेत्र के मकनपुर गांव में बृहस्पतिवार को सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 12 से अधिक भवनों को एसडीएम शिवेंद्र कुमार वर्मा और सीओ संग भारी पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। इसको लेकर गांव में गहमागहमी का माहौल रहा। एसडीएम ने बताया कि मकनपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया था। उक्त जमीन पर एक दलित को 10 बिस्वा पट्टा मिला था। उसने डीएम के यहां प्रार्थना पत्र देकर अतिक्रमण हटाने की मांग किया था। अतिक्रमण करने वाले दूधनाथ यादव, जोखन यादव आदि को पूर्व में कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन कब्जा नहीं हटा। बृहस्पतिवार को पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया गया।

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