तेज रफ्तार का कहर: भदोही में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रेलर, अंदर सो रही वृद्ध महिला और चालक घायल

भदोही जिले में औराई-मिर्जापुर मार्ग पर पुरुषोत्तमपुर तिराहे के पास बुधवार को तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक कच्चे मकान में जा घुसा। हादसे में घर में सो रही 70 वर्षीय वृद्धा कुंती देवी और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

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बताया जाता है कि ट्रेलर रेलवे के बड़े-बड़े लोहे के गार्डर लेकर मिर्जापुर की ओर जा रहा था। पुरुषोत्तमपुर तिराहे के अंधे मोड़ पर चालक ने ट्रेलर को दाहिनी ओर मोड़ने का प्रयास किया। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रेलर दूसरी लेन में पहुंचकर सड़क किनारे गरीब विधवा कुंती देवी के मकान में जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया और ट्रेलर भी पलट गया।भोर में तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसी वृद्धा तथा घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद औराई-मिर्जापुर मार्ग की दोनों लेन पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा की मदद से पलटे ट्रेलर को हटाने का काम शुरू कराया। खबर लिखे जाने तक दोनों लेन बंद थीं, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।