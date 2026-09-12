राष्ट्रीय लोक अदालत में 58,039 मामलों का निस्तारण, VIDEO

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जिला न्यायालय परिसर सरपतहां में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 72,658 मामले आए। जिसमें 58 हजार 39 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक प्री-लिटिगेशन मामलों में 3.75 करोड़ से अधिक की वसूली की गई। इसको लेकर न्यायालय परिसर में दिन भर गहमागहमी का माहौल रहा।

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