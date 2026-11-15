बस्ती: महिला अस्पताल के एनक्वास मूल्यांकन में मिलीं कई कमियां

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जिला महिला अस्पताल में दो दिवसीय एनक्वास मूल्यांकन के अंतिम दिन शनिवार को असेसमेंट टीम ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। जांच में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी, पैथोलॉजी के अधूरे अभिलेख, पुरुष शौचालय की अनुपलब्धता और सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत सामने आई। टीम ने पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत अन्य विभागों की व्यवस्थाओं की पड़ताल की। पहले दिन बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर उठी आपत्तियों के बाद अस्पताल प्रशासन ने जरूरी सामान की खरीदारी भी कराई।

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