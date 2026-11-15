बस्ती: 36 घंटे का निर्जला व्रत, व्रती महिलाएं आज देंगी डूबते सूर्य को अर्घ्य

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छठ महापर्व पर शनिवार शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू कर दिया। रविवार को पर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाएं सरयू नदी सहित विभिन्न नदियों और जलाशयों के घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मइया की आराधना करेंगी। पर्व को लेकर शहर से गांव तक छठ घाटों को सजाया गया है। अमहट घाट पर संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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