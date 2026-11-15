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बस्ती: छठ पूजा की खरीदारी से बाजार गुलजार, कारोबार में 50% तक उछाल

अनुराग रंजन

Updated Sun, 15 Nov 2026 11:15 AM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 11:15 AM IST







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छठ पूजा को लेकर शहर से लेकर कस्बाई बाजारों तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। कंपनीबाग, गांधीनगर, कटरा, कचहरी चौराहा और पांडेय बाजार समेत प्रमुख बाजारों में फल, सूप, दौरी और पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी हो रही है। मांग बढ़ने से फलों के दाम में उछाल आया है। ... और पढ़ें

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